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Baba filmindeki ev satılıyor

Mafya lideri Michael Corleone'ya Al Pacino'nun hayat verdiği Baba 2 filminde kullanılan ev satışa çıktı. Malikane için 8 milyon TL isteniyor.

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    Baba filmi üçlemesinde mafya lideri Michael Corleone karakterine Al Pacino hayat vermişti.


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    Filmin çekimlerinde Corleone'nin evi olarak kullanılan New York'taki malikane 1.37 milyon dolardan (Yaklaşık 8 milyon TL) satışa sunuldu.


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    280 metrekarelik 4 yatak odalı malikane 1940'ta yapılmış, İngiliz stilinde dekore edilmişti.


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    Malikane 1972'deki ilk Baba filminde Corleone'nin evi olarak gösterilen 3 evden biriydi.
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