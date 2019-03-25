Baba filmindeki ev satılıyor

Mafya lideri Michael Corleone'ya Al Pacino'nun hayat verdiği Baba 2 filminde kullanılan ev satışa çıktı. Malikane için 8 milyon TL isteniyor.
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Baba filmi üçlemesinde mafya lideri Michael Corleone karakterine Al Pacino hayat vermişti.
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Filmin çekimlerinde Corleone'nin evi olarak kullanılan New York'taki malikane 1.37 milyon dolardan (Yaklaşık 8 milyon TL) satışa sunuldu.
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280 metrekarelik 4 yatak odalı malikane 1940'ta yapılmış, İngiliz stilinde dekore edilmişti.
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Malikane 1972'deki ilk Baba filminde Corleone'nin evi olarak gösterilen 3 evden biriydi.