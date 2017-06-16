Babalar günü için film önerileri (En iyi baba-oğul filmleri )
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17 Haziran Babalar Günü'nde babanıza, onunla birlikte geçireceğiniz film dolu saatler hediye edebilirsiniz. Peki, içinde baba-çocuk ilişkisi barındıran ya da baba-çocuk ilişkisine odaklanan en iyi filmler hangileri? İşte babalarla birlikte seyredilebilecek en güzel filmler...
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1Hadi Be Oğlum
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2Umudunu Kaybetme
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3Babam ve Oğlum
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4Bisiklet Hırsızları
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5Kramer Kramer'e Karşı
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6Hayat Güzeldir
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7Baba
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8Hayat Ağacı
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9Kan Dökülecek
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10Geleceğe Dönüş
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11Yeni Başlangıçlar
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12Çocukluk
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13Büyük Balık
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14Cennetin Doğusu
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15Düşler Tarlası
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16Kayıp Balık Nemo
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17Kabadayı
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18Zirvede
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19Benim Adım Sam
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20He Got Me