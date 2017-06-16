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Babalar günü için film önerileri (En iyi baba-oğul filmleri )

ntv.com.tr

17 Haziran Babalar Günü'nde babanıza, onunla birlikte geçireceğiniz film dolu saatler hediye edebilirsiniz. Peki, içinde baba-çocuk ilişkisi barındıran ya da baba-çocuk ilişkisine odaklanan en iyi filmler hangileri? İşte babalarla birlikte seyredilebilecek en güzel filmler...

  • 1

    Hadi Be Oğlum
  • 2

    Umudunu Kaybetme
  • 3

    Babam ve Oğlum
  • 4

    Bisiklet Hırsızları
  • 5

    Kramer Kramer'e Karşı
  • 6

    Hayat Güzeldir
  • 7

    Baba
  • 8

    Hayat Ağacı
  • 9

    Kan Dökülecek
  • 10

    Geleceğe Dönüş
  • 11

    Yeni Başlangıçlar
  • 12

    Çocukluk
  • 13

    Büyük Balık
  • 14

    Cennetin Doğusu
  • 15

    Düşler Tarlası
  • 16

    Kayıp Balık Nemo
  • 17

    Kabadayı
  • 18

    Zirvede
  • 19

    Benim Adım Sam
  • 20

    He Got Me
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