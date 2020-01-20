Bad Boys for Life ilk haftada liderliği kaptı (ABD Box Office 17-19 Ocak 2020)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Will Smith ve Martin Lawrence'ın yıllar sonra tekrar buluştuğu aksiyon-komedi türündeki Bad Boys For Life, vizyondaki ilk haftasında 59.2 milyon dolar hasılat elde ederek zirveye oturdu. İşte 17-19 Ocak 2020 gişe rakamları...
20.01.2020 - 16:04| Son Güncelleme : 21.01.2020 - 10:28
Frozen II 3.7 milyon dolar
Like a Boss 3.8 milyon dolar
Knives Out 4.3 milyon dolar
Little Women 5.9 milyon dolar
Just Mercy 6 milyon dolar
Star Wars: Episode IX-The Rise of Skywalker 8.4 milyon dolar
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