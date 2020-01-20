Bad Boys for Life ilk haftada liderliği kaptı (ABD Box Office 17-19 Ocak 2020)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Will Smith ve Martin Lawrence'ın yıllar sonra tekrar buluştuğu aksiyon-komedi türündeki Bad Boys For Life, vizyondaki ilk haftasında 59.2 milyon dolar hasılat elde ederek zirveye oturdu. İşte 17-19 Ocak 2020 gişe rakamları...

Frozen II
3.7 milyon dolar
Like a Boss
3.8 milyon dolar
Knives Out
4.3 milyon dolar
Little Women
5.9 milyon dolar
Just Mercy
6 milyon dolar
Star Wars: Episode IX-The Rise of Skywalker
8.4 milyon dolar
Jumanji: The Next Level
9.6 milyon dolar
1917
22.1 milyon dolar
Dolittle
22.5 milyon dolar

Bad Boys for Life
59.2 milyon dolar 

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