Bad Boys for Life zirveyi bırakmıyor (ABD Box Office 24-26 Ocak 2020)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrolde olduğu Bad Boys For Life, vizyondaki ikinci haftasında 34 milyon dolar gişe yaparak zirvedeki yerini korudu. İşte 24-26 Ocak 2020 gişe rakamları...
27.01.2020 - 10:39
Knives Out 3.7 milyon dolar
Just Mercy 4.1 milyon dolar
Little Women 4.7 milyon dolar
Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker 5.2 milyon dolar
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