BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. "The Power Of Dog", "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini alırken, "Dune" 4 dalda ödüye layık görüldü.

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 01:24

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 1

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.

Bu yıl 75'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı. 

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 2

"The Power Of Dog" filmi "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı.

Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ın yaptığı "Dune", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Ses", "En İyi Orijinal Müzik" dallarında ödülleri topladı.

BAFTA Ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 3

EN İYİ FİLM

The Power Of The Dog

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 4

EN İYİ YÖNETMEN

Jane Campion (The Power Of The Dog)

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 5

EN İYİ KADIN OYUNCU

 Joanna Scanlan (After Love)

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 6

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Will Smith (King Richard)

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 7

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Ariana DeBose (West Side Story)

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 8

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Troy Kotsur (Coda)

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 9

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 10

EN İYİ BELGESEL

Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 11

EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ

Belfast

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 12

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ FİLMİ

Belfast

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 13

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Greig Fraser (Dune)

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 14

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Coda (Sian Heder)

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 15

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Encanto

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 16

EN İYİ YABANCI FİLM

Drive My Car

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 17

EN İYİ KURGU

No Time To Die

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 18

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI 

Dune

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 19

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Dune

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 20

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

 The Eyes Of Tammy Faye

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 21

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Cruella (Jenny Beavan)

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 22

EN İYİ SES 

Dune (Hans Zimmer)

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

Dune

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 23

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ MÜZİSYEN VE YÖNETMEN

Jeymes Samuel (The Harder They Fall)

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 24

YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ

Lashana Lynch

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 25

Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA Ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.

BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 26
BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 27
BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu - 28

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