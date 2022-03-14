BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 01:24
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.
Bu yıl 75'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı.
"The Power Of Dog" filmi "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı.
Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ın yaptığı "Dune", "En İyi Prodüksiyon Tasarımı", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Ses", "En İyi Orijinal Müzik" dallarında ödülleri topladı.
BAFTA Ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:
The Power Of The Dog
Jane Campion (The Power Of The Dog)
Joanna Scanlan (After Love)
Will Smith (King Richard)
Ariana DeBose (West Side Story)
Troy Kotsur (Coda)
Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)
Summer Of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)
Belfast
Belfast
Greig Fraser (Dune)
Coda (Sian Heder)
Encanto
Drive My Car
No Time To Die
Dune
Dune
The Eyes Of Tammy Faye
Cruella (Jenny Beavan)
Dune (Hans Zimmer)
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK
Dune
Jeymes Samuel (The Harder They Fall)
Lashana Lynch
Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA Ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.