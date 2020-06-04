BAFTA Ödülleri adayları açıklandı
2020 BAFTA Televizyon Ödülleri adayları açıklandı. 14 adaylık alan Chernobyl, bu yıl BAFTA Televizyon Ödülleri’nde ön plana çıkan yapım oldu. İşte 31 Temmuz'da sahiplerinin bulması beklenen ödüllerin listesi...
DRAMA
THE CROWN
THE END OF THE F***ING WORLD
GENTLEMAN JACK
GIRI/HAJI
ULUSLARARASI DİZİ
EUPHORIA
SUCCESSION
UNBELIEVABLE
WHEN THEY SEE US
MİNİ DİZİ
A CONFESSION
CHERNOBYL
THE VICTIM
THE VIRTUES
KOMEDİ
CATASTROPHE
DERRY GIRLS
FLEABAG
STATH LETS FLATS
SENARYO - KOMEDİ
DANNY BROCKLEHURST -Brassic
JAMIE DEMETRIOU -Stath Lets Flats
PHOEBE WALLER-BRIDGE - Fleabag
SAM LEIFER, TOM BASDEN - Plebs
SENARYO - DRAMA
CHARLIE COVELL - The End of the F***ing World
CRAIG MAZIN - Chernobyl
JESSE ARMSTRONG - Succession
SHANE MEADOWS, JACK THORNE - The Virtues
ERKEK OYUNCU - DRAMA
CALLUM TURNER - The Capture
JARED HARRIS - Chernobyl
STEPHEN GRAHAM - The Virtues
TAKEHIRO HIRA - Giri/Haji
KADIN OYUNCU - DRAMA
GLENDA JACKSON - Elizabeth is Missing
JODIE COMER - Killing Eve
SAMANTHA MORTON - I Am Kirsty
SURANNE JONES - Gentleman Jack
ERKEK OYUNCU - KOMEDİ
GUZ KHAN - Man Like Mobeen
JAMIE DEMETRIOU - Stath Lets Flats
NCUTI GATWA - Sex Education
YOUSSEF KERKOUR - Home
KADIN OYUNCU - KOMEDİ
GBEMISOLA IKUMELO - Famalam
PHOEBE WALLER-BRIDGE - Fleabag
SARAH KENDALL - Frayed
SIAN CLIFFORD - Fleabag
YARDIMCI ERKEK
JOE ABSOLOM - A Confession
JOSH O’CONNOR - The Crown
STELLAN SKARSGARD - Chernobyl
WILL SHARPE - Giri/Haji
YARDIMCI KADIN
HELEN BEHAN - The Virtues
HELENA BONHAM CARTER - The Crown
JASMINE JOBSON - Top Boy
NAOMI ACKIE - The End of the F***ing World
YÖNETMEN
HARRY BRADBEER - Fleabag
JOHAN RENCK - Chernobyl
SHANE MEADOWS - The Virtues
TOBY HAYNES - Brexit: The Uncivil War
KOSTÜM
CAROLINE MCCALL - His Dark Materials
JOANNA EATWELL - Beecham House
MICHELE CLAPTON - Game of Thrones
ODILE DICKS-MIREAUX - Chernobyl
KURGU
DAN CRINNION - Killing Eve
ELEN PIERCE LEWIS - Giri/Haji
GARY DOLLNER - Fleabag
JINX GODFREY, SIMON SMITH - Chernobyl
SAÇ & MAKYAJ
DANIEL PARKER, BARRIE GOWER - Chernobyl
INMA AZORIN - The Trial of Christine Keeler
KIRSTIN CHALMERS - Catherine the Great
LOZ SCHIAVO - Peaky Blinders
ORİJİNAL MÜZİK
ADRIAN JOHNSTON - Giri/Haji
ANDREW PHILLIPS - War in the Blood
DAVID HOLMES, KEEFUS CIANCIA - Killing Eve
HILDUR GUDNADOTTIR - Chernobyl
PRODÜKSİYON TASARIMI
LAURENCE DORMAN - Killing Eve
LUKE HULL, CLAIRE LEVINSON-GENDLER - Chernobyl
MARTIN CHILDS, ALISON HARVEY - The Crown
SAMANTHA HARLEY, MIRI KATZ - Sex Education
SOUND TEAM - Battle of the Brass Bands
SES
DILLON BENNETT, JON THOMAS, GARETH BULL, JAMES RIDGEWAY - His Dark Materials
IAN WILKINSON, LEE WALPOLE, FRASER BARBER, STUART HILLIKER - A Christmas Carol
SOUND TEAM - Chernobyl
SOUND TEAM - The Crown
ÖZEL EFEKT & GRAFİK
BEN TURNER, CHRIS REYNOLDS, ASA SHOUL - The Crown
FRAMESTORE, PAINTING PRACTICE, REAL SFX, RUSSELL DODGSON - His Dark Materials
LINDSAY MCFARLANE, CLAUDIUS CHRISTIAN RAUCH, JEAN-CLÉMENT SORET, DNEG - Chernobyl
MILK VISUAL EFFECTS, GARETH SPENSLEY, REAL SFX - Good Omens