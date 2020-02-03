BAFTA'ya '1917' damgasını vurdu

Altın Küre ile birlikte Oscar için "ipucu" niteliği taşıyan İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülleri sahiplerini buldu. Törende öne çıkan film ‘1917’ oldu. Londra'daki Royal Albert Hall yıldızlar geçidine sahne oldu. Geceye Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da katıldı. Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen ödül törenine Birinci Dünya Savaşı’nı konu eden drama filmi ‘1917’ damgasını vurdu. Film, en iyi film ödülü de dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazandı. En iyi erkek oyuncu ödülüne 'Joker' filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix layık görüldü. Renée Zellweger, Judy filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Yardımcı erkek oyuncu kategorisinde ödül Once Upon a Time in Hollywood'daki performansıyla Brad Pitt'e gitti. Laura Dern, Marriage Story'deki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Kore yapımı 'Parasite' filmiyse, yabancı dilde en iyi film ve en iyi orijinal senaryo ödülünü aldı.