BAFTA'ya '1917' damgasını vurdu

Londra'daki Royal Albert Hall yıldızlar geçidine sahne oldu. Geceye Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton da katıldı.

Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen ödül törenine Birinci Dünya Savaşı’nı konu eden drama filmi ‘1917’ damgasını vurdu.

Film, en iyi film ödülü de dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazandı.