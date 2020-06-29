Baksı Müzesi projesi 20. yıldönümünü kutluyor

Baksı Kültür ve Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, “20. yıl programını oluştururken, Baksı’nın Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından ilham alan bir proje olduğunu hep göz önünde tuttuk” diyor ve ekliyor:

“2000 yılının Temmuz ayında, müze inşaatı için vurulan ilk kazmayla başlayan Baksı yolculuğu o günden bu yana kesintisiz biçimde sürüyor, eklenen yeni duraklar ve yeni yolcularla giderek büyüyor, gelişiyor. Geçen bu 20 yılda, kapılarımızı tıpkı Anadolu’nun kendisi gibi, farklılıklara açık tutmayı ilke edindik.Sanat ve zanaat arasındaki yüksek duvarları ortadan kaldırdık. Kendimizi salt seyirlik bir müze olmakla sınırlamadık. Çocuklarla sanat eğitimini, kadın istihdamını, yöresel kalkınmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi temel alan yeni bir model oluşturduk. Bu anlayış dünden bugüne tüm projelerimize ışık tutmaya devam ediyor.”