Balık fotoğrafı yarışmasında kazananlar belli oldu

Türkiye’ye yıllık 1 milyar dolar kazandıran ve kişi başı balık tüketimini yükseltmeyi hedefleyen su ürünleri sektörünün 8 Ağustos’ta başlattığı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Türkiye Su Ürünleri tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı. Yarışmanın birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncü yarışmacı ise 2 bin TL’lik hediye çeki kazandı. BİRİNCİ\n(Fotoğraf: Adnan Büyük) İKİNCİ\n(Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş) ÜÇÜNCÜ\n(Fotoğraf: Berkant Akbacak) Yarışmaya katılan diğer fotoğraflar...