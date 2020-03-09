Balık fotoğrafı yarışmasında kazananlar belli oldu

Türkiye’ye yıllık 1 milyar dolar kazandıran ve kişi başı balık tüketimini yükseltmeyi hedefleyen su ürünleri sektörünün 8 Ağustos’ta başlattığı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

09.03.2020 - 12:36

Türkiye Su Ürünleri tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı.
Yarışmanın birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncü yarışmacı ise 2 bin TL’lik hediye çeki kazandı.

BİRİNCİ

(Fotoğraf: Adnan Büyük)

İKİNCİ

(Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş)

ÜÇÜNCÜ

(Fotoğraf: Berkant Akbacak)

Yarışmaya katılan diğer fotoğraflar...

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