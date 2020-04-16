Balkonlarda mini sanat galerileri

Övül Durmuşoğlu ve Joanna Warsza, Life, art, pandemic and proximity (Hayat, sanat, pandemi ve yakınlık) adını verdikleri proje kapsamında; sanatçılardan evlerinin balkon ve pencerelerinde sanat eserlerini iki gün boyunca sergilemelerini istedi.

Bunun üzerine aralarında Raul Walch, Olaf Nicolai, Eva Stenram’ın da yer aldığı pek çok sanatçı evlerinin balkonunu çeşitli enstalasyon çalışmaları ve performanslarla mini bir sanat galerisine dönüştürdü.