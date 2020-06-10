Banksy köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasını çizdi

ntv.com.tr 10.06.2020 - 10:48 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 10:55
"OLAYIN GERÇEK BOYUTLU HEYKELLERİNİ YAPALIM"
Gizemli sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında köle taciri Edward Colston’ın heykelinin yıkılması ve nehre atılması ile ilgili bir çizim ve açıklama yaptı.
İngiliz sanatçı, Instagram hesabından, doğduğu kent Bristol'de heykeli yıkılan 17. yüzyıl köle taciri Edward Colston'ın heykeliyle ilgili çizimini paylaşarak şunları söyledi:
“İşte hem Colston heykelini özleyenlere hem de sevmeyenlere hitap eden bir fikir. Onu sudan dışarı sürükleyelim, kaidenin üzerine geri koyalım, boynuna ip geçirelim ve protestocuların onu aşağı çekerken gösteren gerçek boyutlu bronz heykellerini yapalım. Herkes mutlu. Ünlü bir gün anıldı.”
Öte yandan Banksy, ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini Instagram’da paylaştığı bu resimle protesto etmişti.
Banksy, bir mumun ABD bayrağını yaktığını gösteren resmini sosyal medyada paylaşarak, “Sistem, renkli insanları başarısız kılıyor. Beyaz sistem, alt kattakilerin dairesinin su basmasına neden olan kırık bir boru gibi. Bu beyaz sorunu çözülmezse, birinin yukarı çıkıp kapıyı tekmelemesi lazım” demişti.