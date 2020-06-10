Banksy köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasını çizdi

"OLAYIN GERÇEK BOYUTLU HEYKELLERİNİ YAPALIM"

Gizemli sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında köle taciri Edward Colston’ın heykelinin yıkılması ve nehre atılması ile ilgili bir çizim ve açıklama yaptı.

İngiliz sanatçı, Instagram hesabından, doğduğu kent Bristol'de heykeli yıkılan 17. yüzyıl köle taciri Edward Colston'ın heykeliyle ilgili çizimini paylaşarak şunları söyledi:

“İşte hem Colston heykelini özleyenlere hem de sevmeyenlere hitap eden bir fikir. Onu sudan dışarı sürükleyelim, kaidenin üzerine geri koyalım, boynuna ip geçirelim ve protestocuların onu aşağı çekerken gösteren gerçek boyutlu bronz heykellerini yapalım. Herkes mutlu. Ünlü bir gün anıldı.”