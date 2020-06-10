Banksy köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasını çizdi

Gizemli sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında köle taciri Edward Colston’ın heykelinin yıkılarak nehre atılmasını yeni çizimine taşıdı. Banksy, "Protestocuların onu aşağı çekerken gösteren gerçek boyutlu bronz heykellerini yapalım" önerisinde bulundu.

ntv.com.tr 10.06.2020 - 10:48 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 10:55

Banksy köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasını çizdi - 1

"OLAYIN GERÇEK BOYUTLU HEYKELLERİNİ YAPALIM"

Gizemli sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında köle taciri Edward Colston’ın heykelinin yıkılması ve nehre atılması ile ilgili bir çizim ve açıklama yaptı.

İngiliz sanatçı, Instagram hesabından, doğduğu kent Bristol'de heykeli yıkılan 17. yüzyıl köle taciri Edward Colston'ın heykeliyle ilgili çizimini paylaşarak şunları söyledi:

“İşte hem Colston heykelini özleyenlere hem de sevmeyenlere hitap eden bir fikir. Onu sudan dışarı sürükleyelim, kaidenin üzerine geri koyalım, boynuna ip geçirelim ve protestocuların onu aşağı çekerken gösteren gerçek boyutlu bronz heykellerini yapalım. Herkes mutlu. Ünlü bir gün anıldı.”

Banksy köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasını çizdi - 2
İngiltere'nin sekizinci büyük kenti olan Bristol'ın şöhreti ve zenginliği köle ticaretinden geliyor. Edward Colston da adı Bristol ile özdeşmiş olan bir köle taciri. Colston'ın Bristol'daki heykeli geçtiğimiz günlerde 10 bin kişinin katıldığı bir protesto eyleminde boynuna ipler bağlanarak kaidesinden indirildi.
Banksy köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasını çizdi - 3
Beş metrelik bronz heykel, 1895'te Bristol kent merkezine dikilmişti.
Banksy köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasını çizdi - 4
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto eden göstericiler, sevinç gösterileri arasında heykeli kent sokaklarında dolaştırdı ve nehre yuvarladı. Colston'ın köle ticareti yapan gemileri de aynı nehirde yüzüyordu.
Banksy köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasını çizdi - 5
İngiliz Hükümeti tarafından finanse edilen tarihi anıtlar kurumu 'Historic England' heykelin nehirden çıkarılarak tekrar yerine konulmasını istedi.
Banksy köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasını çizdi - 6
Ancak şu anda heykelin yeri boş ve etrafı, ırkçılık karşıtı dövizlerle çevrili.
Banksy köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasını çizdi - 7

Öte yandan Banksy, ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini Instagram’da paylaştığı bu resimle protesto etmişti.

Banksy, bir mumun ABD bayrağını yaktığını gösteren resmini sosyal medyada paylaşarak, “Sistem, renkli insanları başarısız kılıyor. Beyaz sistem, alt kattakilerin dairesinin su basmasına neden olan kırık bir boru gibi. Bu beyaz sorunu çözülmezse, birinin yukarı çıkıp kapıyı tekmelemesi lazım” demişti.

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