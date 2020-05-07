Banksy'den karantinada yeni grafiti

Gizemli sokak sanatçısı Banksy, sarsıcı duvar resimleriyle tanınsa da corona virüs salgını döneminde daha duygusal işlere yönelmiş görünüyor.

İngiliz sanatçının Southampton Üniversite Hastanesi'nin bir koridoruna 'Çığır Açan' adını verdiği bir çizim yaptığı ortaya çıktı. Resimde bir çocuk, Batman ve Spider-Man oyuncaklarını çöpe atmış, süper kahraman görünümlü hemşire oyuncağıyla oynarken görülüyor.

Banksy, resim armağan ettiği hastane çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmemiş ve şu sözleri yazmış: "Yaptığınız her şey için teşekkürler. Umarım bu resim siyah beyaz olmasına rağmen mekanı biraz olsun renklendirir."

Banksy adına The Guardian'a konuşan bir sözcü, resmin karantina döneminden sonra İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanları yararına açık artırmaya çıkarılacağını belirtti.