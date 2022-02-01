Banksy'nin minyatür ahırı 18 milyon liraya satıldı: İki gün fark edilmedi

İKİ DAKİKADAN KISA SÜRE İÇİNDE SATILDI

Bununla birlikte, müzayedeye dünya çapında ilgi vardı ve eser iki dakikadan kısa bir süre içinde bir telefon teklifçisine satıldı. Model köyün sahipleri tarafından orijinalinin çalınabileceği korkusuyla yerine bir kopyasıyla satışa sunuldu.