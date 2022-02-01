Banksy'nin minyatür ahırı 18 milyon liraya satıldı: İki gün fark edilmedi

İngiliz sanatçı ve aktivist Banksy tarafından yapılan minyatür bir ahır açık artırmada 1 milyon sterlinden (yaklaşık 18 milyon lira) fazla para getirdi. Sergi alanında tam iki gün boyunca fark edilmeyen eser, bir ziyaretçinin Banksy'nın imzasını görmesiyle dünya çapında ilgi topladı ve satışa çıkarıldı.

Haberler - ntv.com.tr 01.02.2022 - 11:13 | Son Güncelleme : 01.02.2022 - 11:31

Banksy'nin minyatür ahırı 18 milyon liraya satıldı: İki gün fark edilmedi - 1

Banksy'nin minyatür ahırı, ’de düzenlenen bir  açık artırmada 1 milyon sterlinden fazla bir paraya satıldı. 

Banksy'nin minyatür ahırı 18 milyon liraya satıldı: İki gün fark edilmedi - 2

Küçük sazdan bina, Great British Spraycation sergisi sırasında Great Yarmouth, Norfolk'taki bir model köyde ortaya çıktı. Eser, Newcastle merkezli müzayede evi Anderson & Gowland tarafından açık arttırmaya çıkarıldı.

Banksy'nin minyatür ahırı 18 milyon liraya satıldı: İki gün fark edilmedi - 3

İKİ DAKİKADAN KISA SÜRE İÇİNDE SATILDI

Bununla birlikte, müzayedeye dünya çapında ilgi vardı ve eser iki dakikadan kısa bir süre içinde bir telefon teklifçisine satıldı. Model köyün sahipleri tarafından orijinalinin çalınabileceği korkusuyla yerine bir kopyasıyla satışa sunuldu.

Banksy'nin minyatür ahırı 18 milyon liraya satıldı: İki gün fark edilmedi - 4

18 MİLYON LİRADAN FAZLA ÖDEDİ

eseri için başlangıç fiyatı 800 bin sterlindi. Ancak komisyon ve sanatçı ücretinin eklenmesiyle fiyat 1 milyon sterlinin (yaklaşık 18 milyon lira) üzerine çıktı.

Banksy'nin minyatür ahırı 18 milyon liraya satıldı: İki gün fark edilmedi - 5

Müzayede evinin sahibi Frances Newsome, "Pandemi nedeniyle çok fazla kapanmak zorunda kaldığımız için Banksy bizim için hayat kurtarıcı oldu. Satışın köyün geleceğini güvence altına alacağını umuyoruz” dedi.

Banksy'nin minyatür ahırı 18 milyon liraya satıldı: İki gün fark edilmedi - 6

İKİ GÜN BOYUNCA FARK EDİLMEDİ

Diğer taraftan,  yan tarafına karalanmış "Go Big Or Go Home" yazan ahır, 6 Ağustos'ta maket köyde göründü. Bir ziyaretçi eserin Banksy’ye ait olduğundan şüphelenene kadar iki gün boyunca fark edilmedi. 

Banksy'nin minyatür ahırı 18 milyon liraya satıldı: İki gün fark edilmedi - 7

Daha sonra minyatür ahırın, sanatçının eserlerini doğrulayan Pest Control tarafından Banksy tarafından yapıldığı doğrulandı.

Banksy'nin minyatür ahırı 18 milyon liraya satıldı: İki gün fark edilmedi - 8

"BÜYÜK BİR ONUR"

Müzayedecilerinden Julian Thomson, "sanat eserini Kuzey Doğu'ya getirmekten mutluluk duyduğunu" ve onu ilk kez piyasaya sürmenin "büyük bir onur" olduğunu söyledi.

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