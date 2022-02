Banksy'nin minyatür ahırı 18 milyon liraya satıldı: İki gün fark edilmedi

İKİ GÜN BOYUNCA FARK EDİLMEDİ

Diğer taraftan, yan tarafına karalanmış "Go Big Or Go Home" yazan ahır, 6 Ağustos'ta maket köyde göründü. Bir ziyaretçi eserin Banksy’ye ait olduğundan şüphelenene kadar iki gün boyunca fark edilmedi.