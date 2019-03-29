Banksy'nin "Şempanzeler Kamarası" eseri Brexit gününde sergileniyor

1 Kim olduğu bir türlü çözülemeyen ‘anarşist ruhlu’ grafiti sanatçısı Banksy, Instagram hesabından sergisi yapılacak bir eserini duyurdu.

2 Banksy yıllar önce yaptığı Devredilmiş Parlamento adlı eserinin Brexit gününde Bristol Müzesi ve Sanat Galerisi'nde sergileneceği bilgisini paylaştı.

3 Dört metre genişliğindeki bu eserde İngiltere'deki Avam Kamarası temsilcilerinin yerini şempanzelerin aldığı görülüyor. Eser bu nedenle Şempanzeler Kamarası olarak da anılıyor.

4 Eserin Brexit günü olan 29 Mart tarihinde sergilenmesi de önemli bir anlam taşıyor.

5 İngiltere parlamentosu Brexit görüşmelerinde varılan anlaşmayı henüz onaylamadı. Hatta iktidar partisinden bazı bakanlar istifasını sundu. Brexit Bakanı ise parlamentoya "Gerçekçi olun" çağrısı yaptı.

6 PEKİ BANKSY KİM? 90’lı yılların başından itibaren eserleriyle ilgi odağı olan ‘Anarşist ruhlu’ grafiti sanatçısı Banksy’nin gizemli kimliğiyle ilgili geçtiğimiz yıl oldukça ilginç bir bilgi elde edildi.

7 Ünlü sanatçı Goldie, Scroobius Pip’in haftalık Distraction Pieces isimli podcast’tine konuk oldu.

8 Goldie’nin “Bana bir baloncuk harf verin, onu t-shirt’e basıp üstüne de Banksy yazayım. Oldu da bitti. O t-shirt kesin satar. Yanlış anlaşılmasın tabii. Robert’a saygım sonsuz. O sanat dünyasını ters düz eden harika bir sanatçı…” cümlesi herkeste şok etkisi yarattı.

9 Bu sözlerle Massive Attack üyesi Robert Del Naja’nın Banksy olduğunu ima eden Goldie, aynı zamanda Del Naja’nın çok yakın arkadaşı.

10 Massive Attack kariyerinde de kullandığı 3D kimliğiyle gençlik yıllarında underground bir grafiti sanatçısı olan Del Naja, aynı zamanda Banksy’nin memleketi olduğu iddia edilen Bristol’daki ilk gerçek graffitiye imza atan kişi.

11 Ayrıca Robert Del Naja, yıllar önce Banksy’le yakın arkadaş olduğunu söylemişti.

12 Araştırmacı gazeteci Craig Williams da geçtiğimiz aylarda Banksy’nin Robert Del Naja olduğunu söylemişti.

13 Çünkü, Del Naja imzalı Heligoland kapağındaki artwork, Banksy’nin stiline çok yakın bulunmuştu.

14 Ayrıca Williams, yaptığı araştırmalar sonucunda Banksy murallarının Massive Attack’in turne düzenlediği yerlere yakın lokasyonlarda olduğunu belirlemişti.

15 İşte Banksy'nin grafitilerinden bazıları...

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