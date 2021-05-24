Banksy'nin telif sorunu devam ediyor: Davayı kaybetti

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin kimliğini gizlemesinden dolayı telif hakları aleyhine sonuçlanmaya devam ediyor. Banksy, ünlü maymun eserine karşı ikinci ticari marka davasını kaybetti.

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24.05.2021 - 15:55

Banksy, eserlerinin fotoğraflarını veya kopyalarını satmıyor ancak sanat müzayedeciler grafitilerini satmaya çalışıyor. Bu kapsamda Banksy, ünlü maymun eserine karşı ikinci ticari marka davası sonuçlandı.







GQ Türkiye'de yer alan habere göre; Davanın karşı tarafında İngiliz sanatçının, eserinin tebrik kartlarını yayınlayan ve satan şirket Full Color Black Limited vardı.







Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ise geçtiğimiz günlerde ticari markanın geçersiz olduğunu duyurdu. Karara göre asıl suçlanması gereken kişi ise Banksy. Bunun dışında kararın sanatçının aleyhine sonuçlanmasının bir başka sebebi de kimliğinin belirsiz olması.







Banksy'nin anonim olmasından dolayı mahkeme, sanat eserini telif hakkı yasaları kapsamında koruyamayacağına karar verdi. Avrupa Birliği'nin bu kararı sanatçı için daha ciddi kayıplara yol açabilir.







Banksy’nin maymun imajı üzerindeki ticari marka başvurusu, sanat eserlerinin ticari markalar yoluyla tekelleştirilmesi ve teminat sorunu ile ilgili daha geniş sorunları da ortaya çıkarıyor.