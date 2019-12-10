Bansky evsizlerin yaşamına dikkat çekti

Son olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı ve geliri Akdeniz'deki mülteciler için kullanılacak içine girilemeyen dükkanla gündemde olan dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, Noel arifesi öncesi yaptığı yeni çalışmasıyla evsizlerin zorlu yaşamına dikkat çekti...
10.12.2019 - 09:42
İşte Bansky'in Birmingham'da ses getiren çizimi ve daha önce yaptığı eserlerden bazıları...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.