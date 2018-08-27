Barack Obama'nın yaz okuma listesi (5 kitap önerisi)

1 Bu yaz yeni romanların içine daldım, eski bir klasiği ziyaret ettim ve hakikati ararken birlikte ileri gitmeye dair inancımı yeniledim” diyen Obama okuyacağı kitapları belirlemenin yazın en sevdiği işlerinden biri olduğunu da söylüyor. Obama’nın facebook hesabından açıkladığı beş kitaplık listesi şu şekilde sıralanıyor:

2 Educated (Tara Westover)



Basıldığı şubat ayından beri en çok satanlar listelerinde yer alan kitabı Obama “Idaho’da eğitim görmek isteyen ancak geride bıraktığı dünyaya da sevgi ve anlayışla yaklaşan genç bir kadının etkileyici anıları” olarak tanımlıyor.





3 Warlight’(Michael Ondaatje)



Man Booker Ödüllü ‘İngiliz Hasta’nın yazarının imzasını taşıyan Warlight, 2. Dünya Savaşı sonrası Londra’da geçiyor. Obama’ya göre kitap “Savaşın bir ailenin üzerinde süregelen etkileri üzerine”.





4 A House for Mr Biswas (V.S. Naipaul)



Obama, Nobel Ödüllü yazarın başyapıtlarından biri kabul edilen A House for Mr Biswas’ı Naipaul’un 11 Ağustos’ta hayatını kaybetmesi üzerine yeniden okumaya karar verdiğini söylüyor.

5 An American Marriage (Tayari Jones)



Oprah Winfrey tarafından gündeme getirilen ve sinemaya uyarlanması planlanan romanı Obama “Afro Amerikalı bir çiftin haksız bir suçlama sonucu yaşadıklarının dokunaklı bir portresi” olarak özetliyor.