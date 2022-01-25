Barbara Broccoli: Idris Elba yeni James Bond olabilir

James Bond filminin yapımcılığını üstlenen Barbara Broccoli, bir sonraki 007'nin Idris Elba olabileceğini söyledi.

Haberler 25.01.2022 - 09:45

Barbara Broccoli: Idris Elba yeni James Bond olabilir - 1

Kardeşi Michael G. Wilson ile birlikte son 9 filminin yapımcılığını üstlenen Barbara Broccoli, bir sonraki 007'nin kim olacağına yönelik spekülasyonlara değindi ve birçok hayranın Idris Elba'yı 007 olarak görmek istediğini söyledi.

Barbara Broccoli: Idris Elba yeni James Bond olabilir - 2

61 yaşındaki yapımcı "Idris'i tanıyoruz, onunla arkadaşız ve o muhteşem bir aktör. Ve bilirsiniz bu tartışmanın bir parçasıydı ama koltukta biri varken bunu konuşmak her zaman zordur. Craig rolüne veda edene kadar bu bu meseleyi gündeme getirmemeye karar verdik" dedi.


Barbara Broccoli: Idris Elba yeni James Bond olabilir - 3

Barbara Broccoli, Idris Elba için "Bir bakıma o da yapımcılar ve yönetmenler arasındaki konuşmalarımızın içinde yer aldı ancak şu an için bir şey söylemek zor. Sanırım No Time To Die filmi tam potansiyeline ulaşınca ve Daniel Craig bu durumun etinden sütünden tamamen faydalandığında yeni birini gerçek anlamıyla konuşmaya başlayabiliriz” diye konuştu.

Barbara Broccoli: Idris Elba yeni James Bond olabilir - 4

Eğer rol Elba'ya verilirse ünlü aktör Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig'in ardından 7. Bond olacak. Elbette 007 için ismi geçen tek isim değil. 

İşte yeni James Bond için adı geçen diğer isimler... 

Barbara Broccoli: Idris Elba yeni James Bond olabilir - 5

Tom Hardy

Barbara Broccoli: Idris Elba yeni James Bond olabilir - 6

Henry Cavill

Barbara Broccoli: Idris Elba yeni James Bond olabilir - 7

Jason Statham

Barbara Broccoli: Idris Elba yeni James Bond olabilir - 8

Michael Fassbender


Barbara Broccoli: Idris Elba yeni James Bond olabilir - 9

Damian Lewis

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