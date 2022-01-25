Barbara Broccoli: Idris Elba yeni James Bond olabilir

Haberler 25.01.2022 - 09:45
Kardeşi Michael G. Wilson ile birlikte son 9 James Bond filminin yapımcılığını üstlenen Barbara Broccoli, bir sonraki 007'nin kim olacağına yönelik spekülasyonlara değindi ve birçok hayranın Idris Elba'yı 007 olarak görmek istediğini söyledi.
61 yaşındaki yapımcı "Idris'i tanıyoruz, onunla arkadaşız ve o muhteşem bir aktör. Ve bilirsiniz bu tartışmanın bir parçasıydı ama koltukta biri varken bunu konuşmak her zaman zordur. Craig rolüne veda edene kadar bu bu meseleyi gündeme getirmemeye karar verdik" dedi.
Barbara Broccoli, Idris Elba için "Bir bakıma o da yapımcılar ve yönetmenler arasındaki konuşmalarımızın içinde yer aldı ancak şu an için bir şey söylemek zor. Sanırım No Time To Die filmi tam potansiyeline ulaşınca ve Daniel Craig bu durumun etinden sütünden tamamen faydalandığında yeni birini gerçek anlamıyla konuşmaya başlayabiliriz” diye konuştu.
Eğer rol Elba'ya verilirse ünlü aktör Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig'in ardından 7. Bond olacak. Elbette 007 için ismi geçen tek isim değil.
İşte yeni James Bond için adı geçen diğer isimler...
Tom Hardy
Henry Cavill
Jason Statham
Michael Fassbender
Damian Lewis