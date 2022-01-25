Barbara Broccoli: Idris Elba yeni James Bond olabilir

61 yaşındaki yapımcı "Idris'i tanıyoruz, onunla arkadaşız ve o muhteşem bir aktör. Ve bilirsiniz bu tartışmanın bir parçasıydı ama koltukta biri varken bunu konuşmak her zaman zordur. Craig rolüne veda edene kadar bu bu meseleyi gündeme getirmemeye karar verdik" dedi.





