Barbie ve Ken Sovyet Rusya’sında yaşasaydı nasıl görünürdü?
Mattel oyuncak firmasının dünyaca ünlü oyuncak karakterleri Barbie ve Ken, Amerikan kültürü içinde bir yaşam biçimiyle tasarlanıyor. Rus oyuncak fotoğrafçısı Lara Vychuzhanina, “Barbie ve Ken Sovyet Rusya’sında yaşasaydı nasıl görünürdü?” sorusuna, gerçekleştirdiği yaratıcı çekimle yanıt verdi.
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