Barbra Streisand’dan Donald Trump’a şarkı: Bana yalan söyleme!
ntv.com.tr
Ünlü şarkıcı Barbra Streisand, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik incelikli göndermeler içeren yeni şarkısıyla gündemde: Don’t Lie to Me (Bana Yalan Söyleme).
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Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Barbra Streisand (76), politik gönderme içeren yeni bir şarkı yazdı. Streisand’ın ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik incelikli göndermeler içeren şarkısının adı, Don’t Lie to Me.
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Streisand’ın “Atış yaptım” şeklinde lanse ettiği şarkısının sözleri şöyle:
“Dünya dönmeye devam ederken sen nasıl uyuyorsun? / İnşa ettiğimiz her şey mahvoldu / Dünya yanarken sen nasıl uyuyorsun? / Herkes birine yanıt veriyor”
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Müzisyenliğinin yanı sıra başarılı bir oyuncu da olan ve bugüne dek Oscar, Grammy ve Emmy ödülleri kazanan sanatçı, Associated Press’e verdiği röportajda, “Olan bitene tahammül edemiyorum. Demokrasimize, kurumlarımıza ve kurucularımıza saldırdı. Bir savaşın içindeyiz... Amerika’nın ruhu için savaşıyoruz” dedi.
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Streisand’ın Don’t Lie to Me şarkısı, 2 Kasım’da çıkacak olan Wall albümünde yer alıyor.
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Yıllarca Demokrat Parti’li politikacıların kampanyalarında yer alan Streisand, Don’t Lie to Me şarkısını bir yolculuk esnasında yazdığını anlattı.
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Arabada giderken haberleri dinlediğini söyleyen Streisand, “Haberler beni hasta ediyordu, yalan dinliyordum, dinlediklerim bir tür delilikti” şeklinde konuştu. Haberlerin kendisini şarkı yazma konusunda motive ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Bu ülke için korkuyorum. Ama benim hala umudum var” dedi.