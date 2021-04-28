Barcelona'da yapılan 5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı

28.04.2021 - 07:38
İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen ve Covid-19 salgınına rağmen sosyal mesafenin korunmadığı 5 bin kişilik bir rock konseriyle ilgili sonuçlar gün yüzüne çıktı.
Euronews Türkiye'nin haberine göre, yetkililer yaptıkları açıklamada 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası corona virüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadığını duyurdu.
Llibre, "Konser esnasında Covid-19'un bulaştığına dair hiçbir belirtiye rastlamadık. Bu da zaten araştırmamızın hedefiydi" diye konuştu.
KONSER KAYNAKLI OLMAYAN 6 VAKA TESPİT EDİLDİ
Yapılan açıklamada konserden 15 gün sonra etkinliğe katılan 6 kişide Covid-19 virüsü tespit edildiği, bunlardan 4'üne virüsün konserde bulaşmadığının kesinleştiği, diğer 2 vakanın kaynağının ise belirsizliğini koruduğu kaydedildi.