Barcelona'da yapılan 5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı

Barcelona'da 27 Mart tarihinde yapılan 5 bin kişilik konser sonrasında corona virüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadığı duyuruldu.

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28.04.2021 - 07:38

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen ve Covid-19 salgınına rağmen sosyal mesafenin korunmadığı 5 bin kişilik bir rock konseriyle ilgili sonuçlar gün yüzüne çıktı. Euronews Türkiye'nin haberine göre, yetkililer yaptıkları açıklamada 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası corona virüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadığını duyurdu.

Palau Sant Jordi kapalı spor salonunda düzenlenen konser öncesi tüm seyirciler Covid-19 testinden geçirildi. Özel bir havalandırma sisteminin kullanıldığı mekanda tüm seyirciler FFP2 tarzı maskeler taktı tuvalet ve barların kullanımında ise bazı özel kurallara dikkat edilmesi istendi. Ancak seyirciler arası sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Germans Trias i Pujol Hastanesi doktorlarından Josep Maria Llibre yaptığı açıklamada, bu konserle birlikte büyük bir Covid-19 deneyi yaptıklarını ve doğru önlemler alındığı takdirde bu tarz organizasyonların güvenli olduğunu ispatladıklarını açıkladı.

Llibre, "Konser esnasında Covid-19'un bulaştığına dair hiçbir belirtiye rastlamadık. Bu da zaten araştırmamızın hedefiydi" diye konuştu.

Llibre ayrıca maske kullanımı, iyi havalandırma ve Covid-19 testi yapıldığı takdirde buna benzer kalabalık etkinliklerin düzenlenmesinde bir sakınca olmadığını da sözlerine ekledi.

Rock grubu Love of Lesbians Twitter hesabından yaptığı açıklamada konsere katılan ve konserde emeği geçen herkese teşekkür ederken, Katalonya Özerk Bölgesi Kültür Bakanı Angels Ponsa, "Tüm dünyanın gözleri üzerimizdeydi. Herkes bize bunu nasıl başardığımızı soruyor" ifadelerini kullandı.

KONSER KAYNAKLI OLMAYAN 6 VAKA TESPİT EDİLDİ Yapılan açıklamada konserden 15 gün sonra etkinliğe katılan 6 kişide Covid-19 virüsü tespit edildiği, bunlardan 4'üne virüsün konserde bulaşmadığının kesinleştiği, diğer 2 vakanın kaynağının ise belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

Araştırmacılar geçtiğimiz aralık ayında kapalı bir mekanda 500 kişinin katıldığı bir konser düzenlemiş, ve tüm seyirciler organizasyon öncesi Covid-19 testine sabit tutulmuştu. Yapılan araştırmalarda hiçbir seyircide corona virüs izine ratlanmamıştı.

Dünya üzerinde Hollanda, Almanya, Rusya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de Covid-19'un yayılma gücünü test etmek amacıyla geçtiğimiz ay ve haftalarda benzer konserler düzenlenmişti.