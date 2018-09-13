Barok resim gibi sualtı fotoğraflar
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Fotoğrafçı Christy Lee Rogers, Barok dönem tablolarını hatırlatan sualtı fotoğraf çalışmasıyla öne çıkıyor. Işıklandırılmış suyun altında renkli kumaşlara sarılarak farklı konseptler oluşturan insanların gece çekilmiş fotoğrafları dikkat çekici.
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Amerikalı fotoğrafçı Christy Lee Rogers, sualtı fotoğrafçılığını kendine özgü tarzıyla yorumluyor. Işık ve kumaş oyunlarıyla yaratılan fotoğraflar, Barok dönem tablolarını andırıyor.
İşte Rogers'ın dikkat çeken sualtı çalışmaları...
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