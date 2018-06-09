Basketbolseverlere belgesel önerileri
Dünyanın en çok ilgi çeken spor olaylarından NBA Finalleri nefes kesmeye devam ediyor. LeBron James’li Doğu konferansı finalisti Cleveland Cavaliers, NBA finalinde Stephen Curry’li Golden State Warriors ile sıkı bir mücadele içerisinde. Final maçları devam ederken hem maç öncesi maçın havasına girmek, hem de maç sonrası basketbolseverlere ilham kaynağı olmak için Netflix basketbol içeriklerini derledi. İşte basketbol hikayeleri geçen belgeseller...
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1
Iverson
Gerçeklerden yola çıkan bu belgeselde, sporda silinmez bir iz bırakan NBA efsanesi Allen Iverson'ın çalkantılı hayatı ve göz kamaştıran kariyeri anlatılıyor.
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2
Milyarda Bir
NBA'e seçilen ilk Hindistan doğumlu oyuncu olma hayalini gerçekleştirmek için çalışan Satnam Singh Bhamara'nın yolculuğunu izleyin.
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3
Carter Etkisi
Sekiz kez NBA All-Star kadrosuna seçilen Vince Carter hakkındaki bu belgesel, onun popüler kültür ve Kanada basketbolu üzerindeki etkisinde detaylı bir bakış sunuyor.
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4
Koç Carter
Yenilgisiz takımının tamamını düşük notları yüzünden yedek kulübesinde tuttuğu için gazetelere çıkara hem övgü hem de eleştiri lan basketbol koçu Ken Carter'ın öyküsü.
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5
Amatör
Seçkin bir hazırlık okuluna kabul edilen 14 yaşındaki basketbol fenomen, amatör spor dünyasındaki yozlaşma ve hırsla yüzleşir.
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6
Kardeş Sevgisi
Love. Genç bir basket yıldızı, başarılı olma baskısı altındadır. Bu sırada kız kardeşi tehlikeli bir aşka yelken açar, erkek kardeşi ise bir çete savaşının içine çekilir.
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7
Ne Pahasına Olursa Olsun
Bu bilgilendirici belgesel, Amatör Atletizm Birliği basketbolunun büyük oynanan dünyasının, Amerika'daki gençlik sporlarını nasıl profesyonelleştirdiğini araştırıyor.
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8
Rucker50
Bu belgesel, birçok çocuğa profesyonel basketbol oyuncusu olma yolunda ilham kaynağı olan Harlem spor programının 50. yıldönümünü anlatıyor