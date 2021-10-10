Batman ve Matrix'i reddeden Madonna: Kendimi öldürecek kadar pişman oldum

Madonna, Matrix ve Batman serilerinde kendisine teklif edilen rolleri reddetmekten çok büyük pişmanlık duyduğunu açıklarken, "Kendimi öldürmek istedim" ifadesini kullandı.

Haberler 10.10.2021 - 09:43

Batman ve Matrix'i reddeden Madonna: Kendimi öldürecek kadar pişman oldum - 1

Dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı Madonna, Matrix ve Batman serilerinde kendisine teklif edilen rolleri reddetmekten çok büyük pişmanlık duyduğunu açıkladı. 

ABD'li ünlü televizyon programcısı Jimmy Fallon'ın The Tonight Show'una katılan Madonna'ya ilk olarak 1992 yapımı Batman Dönüyor'da (Batman Returns) kendisine teklif edilen Kedi Kadın rolünü reddetmesi soruldu. 

Batman ve Matrix'i reddeden Madonna: Kendimi öldürecek kadar pişman oldum - 2
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, şarkıcı her ne kadar bu kararından pişmanlık duysa da kendisini asıl rahatsız edenin Matrix'te oynamama tercihi olduğunu itiraf etti.
Batman ve Matrix'i reddeden Madonna: Kendimi öldürecek kadar pişman oldum - 3

63 yaşındaki pop ikonu programda şu ifadeleri kullandı:

"Kedi Kadın'ı geri çevirdiğim için pişmanım. Bu epey şiddetliydi… Ayrıca Matrix'te de bir rolü geri çevirdim, buna inanabiliyor musun? Kendimi öldürmek istedim. Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri. İçimdeki ufacık bir parça hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor."

Batman ve Matrix'i reddeden Madonna: Kendimi öldürecek kadar pişman oldum - 4
Madonna'ya Matrix serisinde hangi rolün önerildiği bilinmese de Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı Trinity rolünün teklif edilmiş olması olası görünüyor.
Batman ve Matrix'i reddeden Madonna: Kendimi öldürecek kadar pişman oldum - 5
Los Angeles Times'ın bildirdiğine göre Madonna aynı programda Fallon'ın masasına uzanarak kalçasını gösterdi ve hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki izleyicileri şoke etti.
Batman ve Matrix'i reddeden Madonna: Kendimi öldürecek kadar pişman oldum - 6
Madonna, söz konusu programa Paramount+'ta yayımlanan "Madame X" isimli belgeselinin tanıtımı için katılmıştı.

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