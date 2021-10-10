Batman ve Matrix'i reddeden Madonna: Kendimi öldürecek kadar pişman oldum

63 yaşındaki pop ikonu programda şu ifadeleri kullandı:

"Kedi Kadın'ı geri çevirdiğim için pişmanım. Bu epey şiddetliydi… Ayrıca Matrix'te de bir rolü geri çevirdim, buna inanabiliyor musun? Kendimi öldürmek istedim. Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri. İçimdeki ufacık bir parça hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor."