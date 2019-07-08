Batmayan Kadın Violet Jessop'un hayatı film oluyor
Titanic dahil 3 ünlü gemi faciasından sağ kurtuldu. Yine de ömrünün 42 yılını denizlerde geçirmeye adadı. Tarihe Batmayan Kadın olarak geçen hostes Violet Jessop'un hayat hikayesi film oluyor.
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20'inci yüzyılın üç kız kardeş gemisi Olympic, Titanic ve Britannic lüks yolculuklar için üretildi. Üçü için de 'Asla Batmaz' deniyordu. İrlandalı hostes Violet Jessop o tarihe dek görülen en büyük lüks yolcu gemisi RMS Olympic'de çalışıyordu. 1911'de, savaş gemisi HMS Hawke ile çarpışan Olympic batmaktan son anda kurtuldu, Violet sağ salim limana çıktı.
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Bu kazanın ardından bir yıl bile geçmeden Violet Titanic'te görevlendirildi. Ve tarihin en büyük gemi kazalarından biri gerçekleşti. Ortadan ikiye ayrılan Titanic iki saatte battı.
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Violet bu kazadan da sağ kurtuldu. Tek kurtulan ise kendisi değildi bir de bebek kurtardı.
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Bundan 4 yıl sonra I. Dünya Savaşı'nda hastaneye çevrilen Britannic adlı devasa gemide hemşirelik yapmaya başladı. Alman denizaltısı tarafından vurulan bu gemiden de sağ çıktı.
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Deniz ve okyanus sevdasından vazgeçemeyen Violet Jessop; savaş bittikten sonra bile gemi yolculuklarına katılmaya devam etti, 60 yaşında emekli oldu. 83 yaşında ise kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
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Posta'nın haberine göre tarihe 'Batmayan Kadın' olarak geçen, kitaplara konu olon Jessop'un hayatı beyazperdeye uyarlanacak.