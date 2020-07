Batwoman dizisinin yeni başrolü Javicia Leslie

Yeni ‘Batwoman’ Leslie, daha önce iki sezon boyunca God Friended Me dizisinde rol aldı. 33 yaşındaki Amerikalı oyuncu ayrıca, The Family Business dizisi ve Always a Bridesmaid adlı filmde de yer aldı.

Warner Bros’un çektiği Batwoman dizisi, Bob Kane tarafından Bill Finger ile birlikte Disney için oluşturulan karakterlere dayanıyor. Dizi, ocak ayında başlayacak.