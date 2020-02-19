Bayi Toplantısı filminin galasına ünlü akını

İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve cuma günü vizyona girecek olan Bayi Toplantısı filminin galasında ünlüler geçidi yaşandı.
19.02.2020 - 11:35
Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı, yapımını BKM’nin, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği Bayi Toplantısı filminin galası gerçekleşti. Birçok ünlü ismin katıldığı galanın kırmızı halısında ünlüler geçidi vardı.
Galada basın mensuplarının karşısına çıkan filmin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı’ya yönetmen Bedran Güzel ve Çağla Demir, Bayi Toplantısı’nın ilk kez seyirci karşısına çıkacak olmasından ötürü duydukları heyecanı paylaştılar.
Filmin senaryo yazarı ve başrol oyuncusu İbrahim Büyükak oyuncu arkadaşlarına ve ekibe ve yönetmenine teşekkür ederken, “Filminize çok inanıyoruz, çok güveniyoruz, inşallah seyircimiz de beğenir ve bol bol güler” dedi.
Film Erzurum, Antep ve Konya’dan bir bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen ve burada istemeden kendilerini komik bir maceranın içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının eğlenceli öyküsünü anlatıyor.
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