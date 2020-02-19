Bayi Toplantısı filminin galasına ünlü akını

İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve cuma günü vizyona girecek olan Bayi Toplantısı filminin galasında ünlüler geçidi yaşandı.

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı, yapımını BKM’nin, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği Bayi Toplantısı filminin galası gerçekleşti.  Birçok ünlü ismin katıldığı galanın kırmızı halısında ünlüler geçidi vardı.

BAYİ TOPLANTISI FRAGMANI (TIKLA İZLE)

Galada basın mensuplarının karşısına çıkan filmin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı’ya yönetmen Bedran Güzel ve Çağla Demir, Bayi Toplantısı’nın ilk kez seyirci karşısına çıkacak olmasından ötürü duydukları heyecanı paylaştılar.
Filmin senaryo yazarı ve başrol oyuncusu İbrahim Büyükak oyuncu arkadaşlarına ve ekibe ve yönetmenine teşekkür ederken, “Filminize çok inanıyoruz, çok güveniyoruz, inşallah seyircimiz de beğenir ve bol bol güler” dedi.
Film Erzurum, Antep ve Konya’dan bir bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen ve burada istemeden kendilerini komik bir maceranın içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının eğlenceli öyküsünü anlatıyor.
Demet Akbağ
Murat Boz
İrem Sak
MURAT CEMCİR

BÜLENT EMRAH PARLAK

Özlem-Berkay Şahin
MERVE DİZDAR İLE GÜRHAN ALTUNDAŞAR
Eser Yenenler ile Berfu Yıldız
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı
Sarp Apak
Gupse Özay
Oğuzhan Koç
Burcu Kara
Doğu Demirkol
Ezgi Mola-Gupse Özay
Cem Gelinoğlu

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER