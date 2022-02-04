'Baykuş Ahmet'in 45 yıllık koleksiyonu: Amacım yapılan haksız ön yargıyı yok etmek

“BAYKUŞ AHMET” LAKABI

Eşinin, bakışlarını baykuşa benzettiğini anlatan Çomak, kendisine 'Baykuş Ahmet' denmesi için şunu söyledi: "Baykuş son 10 yıl öncesine kadar çok zor bulunan bir figürdü artık çok daha fazla bulunuyor. Ben de onun peşinde koştuğum içine için çok keyifli bu emek ve yolculuk nedeniyle yakıştırılmış bir tanım diye düşünüyorum."

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