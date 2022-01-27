Beatles ikonik eşyalarıyla NFT dünyasına giriyor

Haberler - ntv.com.tr 27.01.2022 - 08:59
John Lennon’ın büyük oğlu Julian Lennon, Beatles grubuna ait eşyaları, *NFT olarak satışa çıkarıyor.
Lennon’ın 58 yaşındaki büyük oğlu, Beatles’tan kalma eşyaları içeren kendisine ait koleksiyondan bazı parçaları, orijinalleri kendisinde kalmak kaydıyla dijital olarak satacak.
*NFT NEDİR?
İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.
7 Şubat’ta NFT satış alanı YellowHeart'ta açık artırmaya çıkarılacak eşyalar arasında Help! albümünde Lennon’ın giydiği siyah pelerin de var, grubun 1968 yılı klasiği Hey Jude’un, Paul McCartney’e ait el yazısı notaları da.
Fotoğrafçılık yapan Julian Lennon’a babasının verdiği üç Gibson gitar, John Lennon’ın Magical Mystery Turnesi filminde giydiği palto da NFT olarak satılacak ikonik eşyalar arasında. Her bir eşya, işitsel-görsel koleksiyon olarak satılacak.
Beatles üyesi Paul McCartney, yaratıcısı olduğu Hey Jude şarkısının original notlarının NFT’sinin 30 bin dolardan başlayacağını söyleyerek, fiyatın çok da yükseğe çıkacağına inandığını belirtti.
Lennon’ın pelerini 8 bin dolardan, paltosu 6 bin dolardan, gitarları da 4 bin dolardan açık artırmaya çıkarılacak.
NFT satışından elde edilen gelir, Julian Lennon’ın kurduğu, gelişmekte olan ülkelere temiz su desteği sağlayan White Feather adlı vakfa bağışlanacak.
Julian Lennon’ın annesi Cynthia, Nisan 2015’te kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. John Lennon da 1980 yılında ikinci eşi Yoko Ono ile New York'ta kayıt stüdyosundan dönerken, yaşadığı binanın girişinde hayranı Mark David Chapman tarafından vurularak öldürüldü.
John Lennon ve Yoko Ono’nun şu anda 46 yaşında olan Sean Lennon adında bir oğlu bulunuyor.