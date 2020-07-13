Bebek Yoda, Marvel evreninde

13.07.2020 - 07:31
Star Wars (Yıldız Savaşları) evreniyle dünya ilk kez 42 yıl önce tanışmıştı. Gezegenler arası güç savaşını anlatan bu evren, 45 milyar dolarlık bir ekonomik değere kavuştu. 2019'da Disney’in kendi dijital yayın kanalında Star Wars’un dizisi The Mandalorian başladı. Dizinin ilk bölümünde uçan bir puset içinde görülen üç parmaklı bebek büyük gizem yarattı. Daha sonra bu bebeğin, serinin efsane karakteri saygıdeğer Jedi ustası Yoda’nın bebek versiyonu olduğu ortaya çıktı.
Oysa karakterle ilgili dizinin tanıtımlarında hiçbir ipucu yoktu. Bebek Yoda, bir anda dünya çapında heyecan kaynağı oldu.
Bebek Yoda oyuncakları daha satışa çıkmadan milyar dolarlık oyuncak sektörünün zirvesindeki Lego’nun tahtını salladı. Satış rekorları kıran Bebek Yoda kısa sürede fenomene dönüştü.
1977’den bu yana 17’si efsaneleşmiş 21 bin 647 karakteri barındıran Star Wars evreni, iyi ile kötünün savaşını anlatıyor. Ancak hikayenin başını bilmeyen milenyum nesli, popüler kültürün etkisiyle en çok gücün karanlık tarafını temsil eden Darth Vader karakterini biliyordu. Bebek Yoda, bir anda büyük küçük her yaştan izleyicinin ilgisini uyandırdı. Bu sayede yeni nesli hikayeye bağlayacak ortak bir zemin yarattı.