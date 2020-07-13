Bebek Yoda, Marvel evreninde

1977’den bu yana 17’si efsaneleşmiş 21 bin 647 karakteri barındıran Star Wars evreni, iyi ile kötünün savaşını anlatıyor. Ancak hikayenin başını bilmeyen milenyum nesli, popüler kültürün etkisiyle en çok gücün karanlık tarafını temsil eden Darth Vader karakterini biliyordu. Bebek Yoda, bir anda büyük küçük her yaştan izleyicinin ilgisini uyandırdı. Bu sayede yeni nesli hikayeye bağlayacak ortak bir zemin yarattı.