Bebekler için konser

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Müzik dergisi Andante’de yer alan habere göre; kendisi de iyi bir dinleyici olan Rus menajer Tatiana Uzunay ve Letonyalı kemancı Alise Juska-Savga öncülüğünde kurulan grubun diğer üyeleri ise Polonya’dan kemancı Katarzyna Özdemir çellist Feride Berin Öget, flütçü Didem Karakaya ve Azeri balerin Olga Yürükoğlu.



Grup ilk konserini, 2019 yılının şubat ayında Pera Müzesi’nde verdi. Sonrasında İstanbul Oyuncak Müzesi’nde düzenli konserler gerçekleştiren topluluk gelecek sezon da müzede, dünyadaki Artist in Residence örnekleri gibi, hafta içi iki gün müzeye gelen öğrencilerle ve ayda bir kere de genel dinleyici kitlesiyle buluşacak.



Klasik müzik, bale ve bir hikâyenin kombinasyonundan oluşan konserlerde, çocuklar ve bebekler sadece müziği canlı olarak dinlemekle kalmıyor, profesyonel bir balerinin de performansına tanık oluyorlar. Müzisyenler tarafından anlatılan hikâye de çocukların müziği daha iyi anlamasına ve hissetmesine yardımcı oluyor. Her konser sonunda çocuklar enstrümanlara yaklaşıyor ve onlara dokunup nasıl ses çıkardıklarını keşfedebiliyorlar. Baby Concerts kurulalı henüz altı ay olmasına rağmen birçok festival ve mekândan davet alıyor. Baby Concert takvimi hakkında bilgi almak için İstanbul Oyuncak Müzesi’ni aramak yeterli.







