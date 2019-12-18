Beethoven 250 yaşında!

Grütters, Beethoven'in bugüne dek gerek 19. yüzyıl milliyetçi akımları, gerek nasyonal sosyalistler ve gerekse soğuk savaş ideologları tarafından kendi fikirlerine alet edilmeye çalışıldığını vurgulayarak, bu tavrın "Avrupa birliğinin babasına" layık bir tutum olmadığını ve Beethoven'in müziğinin bugün insanlar için bir güç ve umut kaynağı olduğunu belirtti.





