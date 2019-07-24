'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisinin galası yapıldı

Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, seyircilerin uzun bir aradan sonra hikayede tekrar aradıklarını bulabileceklerine işaret ederek, "Yönetmek bir işin hangi açıdan, nasıl çekileceğini göstermek değil. Yönetmen demek bir durumu yönetmen demek. Serdar Ağabey bu dizide zor olan durumu çok iyi idare etti ve ortaya da hepimizin özlemle beklediği bir iş çıktı. Seyirci de bırakmadı işi." dedi.

Beşikçioğlu, diziye 6 yıl boyunca özlem duyduklarını dile getirerek, "Oynamayı, oynarken üretmeyi çok özlemişiz. Ustalıkları çok özlemişiz. Her bir oyuncu birbirine bu özlemle baktığı zaman ortaya çok enteresan bir iş çıkmış. Usta bu zor durumu çok iyi idare etmiş." değerlendirmesinde bulundu.