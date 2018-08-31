NTV

Belçim Bilgin Netflix dizisindeki rolü kaptırdı (The Witcher)

Netflix'in The Witcher dizisindeki Cadı Yennefer rolü için seçmelere katılan Belçim Bilgin, rolünü Anya Chlatro'ya kaptırdı.

  • 1

    Son olarak Komplo filminde Nashim karakterini canlandırarak bir Hoolywood filminde rol alan Belçim Bilgin’in, Netflix’in The Witcher dizisi için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.
  • 2

    CD Projekt Red'in oyunu The Witcher’ı diziye uyarlayacak olan Netflix, Cadılar cadısı Yennefer rolü için adaylara prova için yazılmış bölümleri gönderdi.

  • 3

    Ardından evlerinde yapacakları deneme çekimlerini kendilerine göndermelerini istedi.

  • 4

    Reddit’e yüklenen bir video sayesinde oyuncu seçmelerine katıldığı ortaya çıkan Belçin Bilgin, Yennefer rolü için uygun bulunmadı.

  • 5

    Bilgin, rolünü yeni artist Anya Chalotra’ya kaptırdı.

  • 6

    Henry Cavill, Netflix'in geçtiğimiz sene duyurduğu ancak 2020'den önce hazır olmayacağı söylenen The Witcher uyarlamasında Geralt karakterini canlandırmak istediğini açıklamıştı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin