Belçim Bilgin Netflix dizisindeki rolü kaptırdı (The Witcher)

Netflix'in The Witcher dizisindeki Cadı Yennefer rolü için seçmelere katılan Belçim Bilgin, rolünü Anya Chlatro'ya kaptırdı.
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Son olarak Komplo filminde Nashim karakterini canlandırarak bir Hoolywood filminde rol alan Belçim Bilgin’in, Netflix’in The Witcher dizisi için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.
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CD Projekt Red'in oyunu The Witcher’ı diziye uyarlayacak olan Netflix, Cadılar cadısı Yennefer rolü için adaylara prova için yazılmış bölümleri gönderdi.
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Ardından evlerinde yapacakları deneme çekimlerini kendilerine göndermelerini istedi.
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Reddit’e yüklenen bir video sayesinde oyuncu seçmelerine katıldığı ortaya çıkan Belçin Bilgin, Yennefer rolü için uygun bulunmadı.
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Bilgin, rolünü yeni artist Anya Chalotra’ya kaptırdı.
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Henry Cavill, Netflix'in geçtiğimiz sene duyurduğu ancak 2020'den önce hazır olmayacağı söylenen The Witcher uyarlamasında Geralt karakterini canlandırmak istediğini açıklamıştı.