Belgesel dizi Rise of Empires: Ottoman'ın yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve merak edilenleri

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alan yeni belgesel dizi Rise of Empires: Ottoman'ın detayları belli oldu.

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Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak 2020’de yayınlanacak. 

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Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.

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Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.

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Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.

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Tuba Büyüküstün, daha önce dizide canlandırdığı karakterle ilgili "Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum’ dedim ve kostümleri çıkardım. Kendi adıma iyi bir şey çıkardığımı düşünüyorum” demişti. 

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İşte Rise of Empires: Ottoman'dan yayınlanan ilk fotoğraflar...

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