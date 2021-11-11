Benedict Cumberbatch: The Power of the Dog setinde üç defa nikotin zehirlenmesi geçirdim

Nikotin Zehirlenmesi Nedenleri Nelerdir?



Sigara dışında da tütün maruziyetine sebep olan birçok madde de nikotin zehirlenmesine sebep olmaktadır.



Sigara: Bir sigarada ortalama 0.5 – 1 mg nikotin bulunur. Bu miktar zehirlenme için gereken dozun oldukça altındadır. Özellikle ramazan ayında iftar sonrası kısa sürede çok fazla sigara tüketimine bağlı olarak hastalarda nikotin zehirlenmesi gelişebilir. Sigaranın içilmesi gibi içilen sigara dumanına maruz kalmak nikotin zehirlenmesine yol açabilir.



Tütün çiğnemek: Sigara içmekten daha çok nikotinin vücuda girmesine neden olan bu durumda; çiğnenen tütündeki nikotin konsantrasyonunun daha yüksek olması ve nikotin miktarını azaltacak herhangi bir faktörün olmaması nikotin zehirlenmesi gelişmesine zemin hazırlar.