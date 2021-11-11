Benedict Cumberbatch: The Power of the Dog setinde üç defa nikotin zehirlenmesi geçirdim

Haberler 11.11.2021 - 09:07
İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, Phil Burbank karakterini canlandırdığı The Power Of The Dog filminin çekimleri sırasında rolü uğruna üç defa nikotin zehirlenmesi geçirdiğini açıkladı.
Esquire gazetesine konuşan Cumberbatch, Thomas Savage'ın western romanının sinema uyarlanan filmde Phil Burbank karakterini canlandırırken, rolü gereğiyle çok fazla filtresiz sarma sigara içtiğini ifade etti. Cumberbatch, aynı zamanda nasıl tek elle sigara sarıldığını öğrendiğini söyledi.
Nikotin zehirlenmesi yaşadığını söyleyen 45 yaşındaki oyuncu, "Çok fazla filtresiz sigara içtiğinizde cidden çok iğrenç oluyor" diye konuştu.
Cumberbatch, filmdeki karakteri gibi çekimler sırasında kendisinin de yıkanmadığını itiraf etti.
Benedict Cumberbatch "O kötü koku üzerimde olsun istiyordum. Odadakiler karakterimin nasıl koktuğunu bilsin istedim. Ancak bu zordu. Çünkü sadece provalarda değil; dışarı da öyle çıkıyordum, yemek yiyordum ve Jane'in arkadaşlarıyla buluşuyordum. Kaldığım yerdeki temizlikçiden utandım" diye konuştu.
Nikotin Zehirlenmesi Nedir?
Nikotinia aslında 67 farklı türü olan bir bitki ailesidir. Günümüzde toplumun büyük çoğunun kullandığı sigaranın içinde bulunan tütünün içindeki aktif madde nikotin olup; nikotinin fazla miktarda alınması sonucu nikotin zehirlenmesi gelişebilir.
Bir sigarada ortalama nikotin miktarı 0.5 miligram olup bu nikotinin beyne ulaşma süresi ise 15 saniye gibi kısa bir zamandır. Kişilerin üst üste çok sık sigara tüketmesi ile nikotin zehirlenmesi tablosu ortaya çıkabilir.
Nikotin Zehirlenmesi Nedenleri Nelerdir?
Sigara dışında da tütün maruziyetine sebep olan birçok madde de nikotin zehirlenmesine sebep olmaktadır.
Sigara: Bir sigarada ortalama 0.5 – 1 mg nikotin bulunur. Bu miktar zehirlenme için gereken dozun oldukça altındadır. Özellikle ramazan ayında iftar sonrası kısa sürede çok fazla sigara tüketimine bağlı olarak hastalarda nikotin zehirlenmesi gelişebilir. Sigaranın içilmesi gibi içilen sigara dumanına maruz kalmak nikotin zehirlenmesine yol açabilir.
Tütün çiğnemek: Sigara içmekten daha çok nikotinin vücuda girmesine neden olan bu durumda; çiğnenen tütündeki nikotin konsantrasyonunun daha yüksek olması ve nikotin miktarını azaltacak herhangi bir faktörün olmaması nikotin zehirlenmesi gelişmesine zemin hazırlar.
E-sigara: Elektronik sigara nikotin zehirlenmesi gelişiminde ciddi risk faktörüdür. Sıvı nikotinin buharlaştırılması temeline dayanan e – sigara tütün içermemektedir.
Nikotin bandı: Günümüzde sigara bağımlılarının tedavisinde kullanılan nikotin bantları normalde bağımlıların nikotin ihtiyacını karşılayacak oranda risk oluşturmayacak kadar nikotin içermektedir. Ancak bazı hastaların bandı kullanımı tavsiye edildiği şekilde yapmaması ya da nikotin bandı varken sigara içmesi sonucu nikotin zehirlenmesi tablosu ortaya çıkabilir.
Tütün toplama işçiliği: Tütündeki nikotin deri yolu ile de kana karışarak nikotin zehirlenmesine neden olabilmektedir. Tütün toplayıcılığı işlerinde çalışan ve koltuk altında taşıyan işçilerde ciddi oranlarda nikotin zehirlenmesi geliştiği görülmektedir.
The Power of the Dog konusu
Thomas Savage’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Power of the Dog, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Birbirlerinden farklı karakterde olan Phil ve George adındaki iki kardeş, Montana vadisindeki en büyük çiftliğin sahibidir. Zeki ve başarılı bir adam olan Phil, zayıflığı hor görmektedir.
Kendisini işine adayan, sessiz bir adam olan George ise sevgi dolu bir ruha sahiptir. İki kardeş yıllarca aynı çatı altında yaşamlarını sürdürmektedir. Ancak onların hayatı, George’un genç dul bir kadınla olan beklenmedik evliliği ile alt üst olur. Phil ise çiftliklerine yerleşen bu kadının varlığından oldukça rahatsızdır. Bu duruma bir son vermek isteyen Phil, kardeşinin eşini ortadan kaldırmak için amansız bir savaşa soyunur.