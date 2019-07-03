Benedict Cumberbatch yeni filminin setinde (Ünlülerin set halleri)
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, Louis Wain’i canlandırdığı yeni filminde kendini otobüsten atma sahnesinin çekiminde görüntülendi. Cumberbatch, sette görüntülenen tek ünlü değil. İşte ünlü isimlerin set halleri...
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İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.
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Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.
İşte diğer ünlülerin set görüntüleri...
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Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.
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29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.
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Avatar ile sinema tarihine geçen James Cameron 2021 seyirciyle buluşacak Avatar 2'nin setinden ilk fotoğrafı paylaştı.
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6Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
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7Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
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8John Krasinski / A Quiet Place (2018)
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9Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
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Mandy Moore, önceki gün çekimleri Los Angeles’ta devam eden This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 35 yaşındaki oyuncu elbette ilk ve tek değil.
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Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi.
No Time to Die adlı film 2020'de seyirciyle buluşacak.
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Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)
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13Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
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Sophia Loren / The Life Before Us (2019)
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15Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
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16Richard Madden / Bodyguard (2018)
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17Rachel Weisz / The Favourite (2018)
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18Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
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19Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
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20Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
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21Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
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22Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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23Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
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24Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
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25Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
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26Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
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27Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
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28Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
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30Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
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31Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
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32Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
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33Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
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34Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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35Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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36Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
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37Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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38Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
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39Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
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40Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
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41Keri Russell / The Americans (2013)
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43Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
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44Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
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45Donald Glover / Atlanta (2016)
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46Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
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