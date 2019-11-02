Bensu Soral Mevlana filmi ile geliyor (Türkiye-İran ortak yapımı)

02.11.2019 - 13:22
İçerde dizisiyle yıldızı parlayan Bensu Soral, Mevlana filmi Mest-i Aşk'ta kamera karşısına geçti.
Mevlana’nın hayatını konu alan, Türkiye-İran ortak yapımı Mest-i Aşk filmi, iki ülkenin ünlü oyuncularını bir araya getirdi.
İran sinema sektörünün duayen isimlerinden Hassan Fathi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Mevlana’yı Parsa Pirouzfar, Şems’i ise Shahab Hosseini canlandırıyor.
Çekimlerine yaklaşık 2 hafta önce başlanan filmde Türkiye’den ise Bensu Soral, Boran Kuzum, Burak Tozkoparan, Hande Erçel, İbrahim Çelikkol ve Selma Ergeç rol alıyor.
Senaryosunu Hasan Fathi ve Farhad Tohidi’nin yazdığı Mest-i Aşk, 2020’de vizyona girecek.