Bensu Soral Mevlana filmi ile geliyor (Türkiye-İran ortak yapımı)

Son olarak Organize İşler'de rol alan Bensu Soral Mevlana filmi Mest-i Aşk ile izleyici karşısına çıkacak. Türkiye-İran ortak yapımı olan filmde Soral'ın yanı sıra Türkiye'den birçok oyuncu da yer alıyor.

02.11.2019 - 13:22

İçerde dizisiyle yıldızı parlayan Bensu Soral, Mevlana filmi Mest-i Aşk'ta kamera karşısına geçti.


Mevlana’nın hayatını konu alan, Türkiye-İran ortak yapımı Mest-i Aşk filmi, iki ülkenin ünlü oyuncularını bir araya getirdi.


İran sinema sektörünün duayen isimlerinden Hassan Fathi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Mevlana’yı Parsa Pirouzfar, Şems’i ise Shahab Hosseini canlandırıyor.


Çekimlerine yaklaşık 2 hafta önce başlanan filmde Türkiye’den ise Bensu Soral, Boran Kuzum, Burak Tozkoparan, Hande Erçel, İbrahim Çelikkol ve Selma Ergeç rol alıyor.

Senaryosunu Hasan Fathi ve Farhad Tohidi’nin yazdığı Mest-i Aşk, 2020’de vizyona girecek.

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