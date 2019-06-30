Beren Saat Atiye'nin 2. sezonunu yeniden yazdırıyor
Netflix'in ikinci Türkiye projesi Atiye’nin başrolünde yer alan Beren Saat, dizinin ikinci sezon senaryosunu beğenmeyince senaryo yeniden yazılmaya başlandı.
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Netflix'in ikinci Türkiye projesi Atiye’nin başrolünde Beren Saat yer alıyor. Dizide özel güçleri olan gizemli bir kadını canlandıran Beren Saat’e başrollerde Mehmet Günsur, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger eşlik ediyor.
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Birinci sezonu çekilen dizinin ikinci sezon hazırlığı sürüyor. Posta’nın haberine göre, Beren Saat yeni bölümlerin senaryosunu okuduktan sonra değişiklik istedi.
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Senaristler, Beren Saat’in beğenmediği sahneleri yeniden kaleme almaya başladı.
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Şengür Boybaş’ın ilk romanı Dünyanın Uyanışı’ndan uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ile Gönenç Uyanık oturuyor.
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Dizinin çekimleri, birinci sezonda olduğu gibi yine Adıyaman ve Göbekitepe gibi Güneydoğu Anadolu’nun farkl yerlerinde çekilecek.
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Gizem-dram türündeki dizi OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hayata geçirildi.
Projenin yapımcılığını Alex Sutherland üstlenirken, senaryoyu Jason George ve Nuran Evren Sit kaleme aldı.