Beren Saat'in Netflix projesinden detaylar (Oyuncu kadrosu ve ilk kare)
Göbeklitepe başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde çekimlerine devam edilecek olan Netflix'in ikinci Türkiye projesi Atiye’nin detayları belli oldu. Beren Saat'in başrolde olduğu projenin oyuncu kadrosu şekillenirken ilk kare de yayınlandı.
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Başrolünde Beren Saat’in yer aldığı Netflix'in Muhafız'ın ardından ikinci Türk projesi Atiye’nin çekimleri İstanbul’da başladı.
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Dizinin başta Göbeklitepe olmak üzere Güneydoğu Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde çekimlerine devam edilecek.
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İlk karesi sosyal medyaya düşen dizinin oyuncu kadrosunda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi de rol alacak.
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Sekiz bölümden oluşan gizem-drama türündeki dizi OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hayata geçirildi.
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Projenin yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yer alıyor.