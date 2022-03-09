Bergen filminde afiş krizi

Haberler 09.03.2022 - 12:52
Bergen filmi hakkındaki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor! Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, daha önce de çeşitli gerilimlerin konuşulduğu ekipte, bu kez Orchestra Content’in sahibi Mine Şengöz ile filmin yönetmenleri ve senaristleri karşı karşıya geldi.
Kavganın sebebi de tanıtım afişinde hiçbirinin isminin yer almaması. Afişte ne yönetmenler Mehmet Binay ve Caner Alper’in isimleri var, ne de senaristler Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt’ın.
Herkes galada Farah Zeynep Abdullah'ın kırmızı halı stilini konuşuyordu, ama az kalsın yönetmenler bile galaya gitmeyecekti. Afişte isimlerinin yer alması için ihtarname çekerek Mine Şengöz’ü uyaran iki yönetmen, son dakika galaya katılma kararı aldı.
Kriz devam ediyor, çünkü 'Yakında Sinemalarda' afişinin ardından gelen '4 Mart’ta Sinemalarda' afişinde de sadece oyuncuların adı var.
Filmin proje tasarımını üstlenen Mine Şengöz, verdiği bir röportajda, yapımla ilgili çıkan problemlerin kaynağının “Bergen’in doğru anlaşılmaması ve doğru aktarılmasıyla ilgili olan direnç” olduğunu söylemişti. Şengöz’ün gösterdiği bu direncin, yapım boyunca çeşitli kavgaların fitilini ateşlediği öğrenildi.
Projenin başlangıcında yapım, ID İletişim ve TAFF’ın ortak imzasını taşıyacak, Bergen’i de ID’nin yıldızı Serenay Sarıkaya canlandıracaktı. Ancak önce TAFF çekildi projeden, sonra ID de çekilince, Serenay Sarıkaya iki yıl hazırlandığı bu role veda etmek zorunda kaldı; başrol Farah Zeynep Abdullah’ın oldu.