Bergen filminde afiş krizi

Herkes galada Farah Zeynep Abdullah'ın kırmızı halı stilini konuşuyordu, ama az kalsın yönetmenler bile galaya gitmeyecekti. Afişte isimlerinin yer alması için ihtarname çekerek Mine Şengöz’ü uyaran iki yönetmen, son dakika galaya katılma kararı aldı.

Kriz devam ediyor, çünkü 'Yakında Sinemalarda' afişinin ardından gelen '4 Mart’ta Sinemalarda' afişinde de sadece oyuncuların adı var.