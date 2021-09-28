Bergen filminin okuma provalarından ilk fotoğraflar

Bergen'in hayatını anlatan filmin okuma provaları başladı. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın paylaşacağı filmin okuma provalarından ilk fotoğraflar paylaşıldı.

28.09.2021 - 13:16

Bergen filminin okuma provalarından ilk fotoğraflar - 1
'Acıların Kadını' olarak anılan, önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen arabesk şarkıcısı Bergen'in hayatını anlatan filmin oyuncu kadrosu tamamladı.
Bergen filminin okuma provalarından ilk fotoğraflar - 2

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, müziklerini ise usta sanatçı Mazlum Çimen’in üstleneceği Bergen filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Bergen filminin okuma provalarından ilk fotoğraflar - 3

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi oyuncular da yer alacak.

Bergen filminin okuma provalarından ilk fotoğraflar - 4
İşte Bergen filminin okuma provalarına dair paylaşılan ilk fotoğraflar...
Bergen filminin okuma provalarından ilk fotoğraflar - 5
Bergen filminin okuma provalarından ilk fotoğraflar - 6
Bergen filminin okuma provalarından ilk fotoğraflar - 7
Bergen filminin okuma provalarından ilk fotoğraflar - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER