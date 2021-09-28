Bergen filminin okuma provalarından ilk fotoğraflar

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, müziklerini ise usta sanatçı Mazlum Çimen’in üstleneceği Bergen filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.