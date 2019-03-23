Bergüzar Korel 15 yıl sonra tiyatro sahnesinde (Kızlar ve Oğlanlar)
Bergüzar Korel, 15 yıl aradan sonra tek kişilik bir oyunla tiyatro sahnesine dönüyor. Oyuncu, İngiltere’de kapalı gişe oynanan Girls and Boys'dan uyarlanan oyunda, iki çocuk annesi bir kadını canlandıracak.
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1Bugüne kadar Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin gibi reyting rekortmeni birçok dizide başrolü üstlenen, Bir Aşk İki Hayat adlı filmi halen vizyonda olan Bergüzar Korel, şimdi de tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
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2Craft Tiyatro Ailesi'ne katılan ünlü oyuncu, yeni sezonda yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in üstlendiği, tek kişilik Girls and Boys (Kızlar ve Oğlanlar) oyunuyla sahnedeki yerini alacak.
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315 yıl aradan sonra tiyatroya dönüş yapan ve çok heyecanlı olduğu öğrenilen Korel, oyunda uçak yolculuğu sırasında tanıdığı eşini ilk başta sevmeyen ama sonrasında ona delice âşık olan iki çocuklu bir kadını canlandıracak.
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Okuma provalarına şimdiden başlayan Korel Korel duygularını Instagram hesabından "Çok çok çok heyecanlıyım" notuyla paylaştı.