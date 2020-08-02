Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar)

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Bergüzar Korel
Girit'in Perileri / Özge Budak
Rıza Kocaoğlu: Güzel olduğum kadar entelektüelim de pozum
Kokular Kitabı / Vedat Ozan
Ceyda Düvenci
"Okuma listemi paylaşmamı istiyorsunuz hep. Başucumdaki kitaplarım. ben... Sırayla okunacaklar, hepimize faydalı olacaklar..."
Bahar Şahin
Asi Kızlara Uykudan Önce Öyküler / Elena Favilli
Ozan Güven
Gören Göz için Fikret Mualla / Abidin Dino
Mert Fırat
Tesla Aforizmalar
II. Richard William Shakespeare
Burak Yılmaz
Nasip Niyete Vurgundur - Ethem Emin Nemutlu
Cem Yılmaz
Bence Katil Öldürdü - Kurtcebe Turgul
Charlize Theron
Chelsea Handler Life Will Be the Death of Me
Şeyma Subaşı
Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı
Tuba Ünsal
Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu
Can Yılmaz
"2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."
Halle Berry
101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann
Catherine Zeta-Jones
East of Eden / John Steinbeck
BONUS: Bill Gates
Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates favori kitaplarını açıkladı.
A Gentleman in Moscow - Yazar: Amor Towles
Nine Pints - Yazar: Rose George
The Future of Capitalism - Yazar: Paul Collier
Upheaval - Yazar: Jared Diamond
Presidents of War - Yazar: Michael Beschloss