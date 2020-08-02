Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar)

Kısa bir süre önce Babil'in yıldızı Halit Ergenç (İrfan) ile olan evliliğinden ikinci kez annelik duygusunu yaşayan ve oğlu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyadan takipçilerine Girit'in Perileri kitabını önerdi. Korel gibi birçok ünlü isim kitap tercihlerini ya da yazar arkadaşlarına olan desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...

ntv.com.tr

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 1

Bergüzar Korel

Girit'in Perileri / Özge Budak

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 2

Rıza Kocaoğlu: Güzel olduğum kadar entelektüelim de pozum

Kokular Kitabı / Vedat Ozan

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 3

Ceyda Düvenci

"Okuma listemi paylaşmamı istiyorsunuz hep. Başucumdaki kitaplarım. ben... Sırayla okunacaklar, hepimize faydalı olacaklar..."

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 4

Bahar Şahin

Asi Kızlara Uykudan Önce Öyküler / Elena Favilli 

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 5
Serenay Sarıkay'nın Instagram'dan ev (home) notuyla paylaştığı fotoğrafta okuduğu kitap dikkat çekti. 28 yaşındaki oyuncunun yanında Elizabeth Kolbert'in Altıncı Yok Oluş adlı kitabı vardı.
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 6
Didem Soydan / Kayıp Kıta mu -  James Churchward
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 7

Ozan Güven

Gören Göz için Fikret Mualla / Abidin Dino

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 8
Hande Soral

Frida / Barbara Mujica
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 9
Fazıl Say
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 10

Mert Fırat

Tesla Aforizmalar

II. Richard William Shakespeare

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 11
Esra Dermancıoğlu ile Songül Öden önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kafede buluştu. İkili kitap keyfi yaparken objektiflere takıldıb Esra Dermancıoğlu evliliğinde sorunlar yaşayan yakın dostu Beren Saat ile ilgili sorulara cevap vermedi. 'Bana Beren'i sormayın. Hiçbir şey konuşmam. Ben Güzin Abla değilim" dedi. Daha sonra Michael Brown'un Varoluş Süreci kitabıyla poz verip kahkahalar attı.
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 12
Ceyda Düvenci: 

Tatilden döndüğümden beri çok garip günler geçiriyorum. Acı-tatlı haberler ve sürprizler, hayrete düşüren anlar, çeşitli insanlık dersleri ve daha bir sürü şey... Bazen olur ya hem senin hem de dostlarının üzerinde kara bulutlar dolaşır ve telefon hep acı acı çalar. İşte tam da öyle oldu. Bu süreçte elbette desteğimi aldım ve psikoloğumla gerçekten çok verimli seanslar yaptığımı itiraf etmeliyim. O kadar güzel akıl ve kalp gözümü açtı ki anda başaramasam da sonrasındaki süreçlerde sakinleşmiş bir şekilde her yaşadığım şeye teşekkür edip her şeyi ve herkesi olduğu gibi kabul edip hayata devam edebiliyorum. Ve her günün sonunda evlatlarım ve kocamla aynı çatı altında sağlıkla ve huzurla yaşayabildiğim için çok şükür diyorum tekrar tekrar... diyeceğim şudur ki; hayat bu... acısı ve tatlısıyla her şey bizim için. Kabul edip devam edebilmek bize bağlı. Neden bu yazı kitap fotoğraflarının altında dersen!! Bu kitaplar bana çok iyi geliyor bu aralar. Yıldığım, yorulduğum, hayal kırıklığı yaşadığım, umudu kestiğim, üzüldüğüm, sinirlendiğim zamanlar beni önce kocam kaldırır ayağa sonra çocuklarım sonra da kitaplarım... bu yüzden sana da tavsiyem oku arkadaş... ne zaman çıkmaza girsen önce sevdiklerine sarıl sonra kitaplarına... geliştikçe değiştirebildiklerine, sevdikçe dönüştürebildiklerine inanamayacaksın... sevgiyle...

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 13

Burak Yılmaz

Nasip Niyete Vurgundur - Ethem Emin Nemutlu 

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 14

Cem Yılmaz

Bence Katil Öldürdü - Kurtcebe Turgul 

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 15

Charlize Theron

Chelsea Handler Life Will Be the Death of Me

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 16

Şeyma Subaşı

Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı 

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 17

Tuba Ünsal

Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 18
Sıla

"Baba-kız aynı kitabı okuyoruz. Sinsi Hande de kaçırmamış, çekmiş"
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 19

Can Yılmaz

"2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 20

Halle Berry


101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann


Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 21

Catherine Zeta-Jones

East of Eden / John Steinbeck

Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 22
Buse Terim

Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 23
Armağan Çağlayan

Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 24
Aleyna Tilki

Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 25
Ezgi Mola

Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 26
Gupse Özay

Süreya Kuaför Salonu / Şebnem Burcuoğlu
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 27
Cem Yılmaz

Ankita Titanik / Murat Menteş
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 28
Dilan Çiçek Deniz

Buried Child / Sam Shepard
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 29
Engin Altan Düzyatan

İkinci El Umutlar / Figen Şahin
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 30
Nergis Kumbasar

Türk Ailesinin Öyküsü / İrfan Orga
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 31
Damla Can

Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa / Konfüçyüs
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 32
Simge Fıstıkoğlu

Körlük / José Saramago

Alıklar Birliği / John Kennedy Toole

Sahilde Kafka / Haruki Murakami
Bergüzar Korel'den kitap tavsiyesi (Ünlü isimlerin okudukları kitaplar) - 33

BONUS: Bill Gates

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates favori kitaplarını açıkladı. 

A Gentleman in Moscow - Yazar: Amor Towles

Nine Pints - Yazar: Rose George

The Future of Capitalism - Yazar: Paul Collier

Upheaval - Yazar: Jared Diamond

Presidents of War - Yazar: Michael Beschloss

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