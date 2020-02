Berlinale ’de yarışan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast’ta düzenlenen gala öncesinde yönetmen Phlippe Falardeau, My Salinger Year filminin oyuncuları ve Berlinale Jüri Başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons ile açılışı gerçekleştirdi.

İngiliz Sally Potter'in The Roads Not Taken, Güney Koreli Hong Sangsoo'nun Domangchin yeoja ve İranlı Mohammed Rasoulof'un Sheytan vojud nadarad Altın Ayı için yarışacak filmler arasında yer alıyor.