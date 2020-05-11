Berlin'de pencereden sinema günleri başladı

Almanya'nın Berlin kenti, başlatılan Windowflicks projesi ile corona virüs salgını nedeniyle sinemalar kapalıyken bina duvarlarında film gösterimlerine ev sahipliği yapıyor. Organizatörler bağımsız sinema için dayanışma ve destek sembolü olarak bu gösterimleri ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

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ntv.com.tr 11.05.2020 - 10:11

Almanya'da yeni ve yaratıcı bir proje, toplumu karantinadayken sinemanın gücü ile bir araya getirerek 'ev sineması' kavramını yeniden tanımlıyor.

Berlin'de başlatılan Windowflicks projesi ile filmler bina cephelerinde yayınlanarak tüm mahalle bir arada sinema keyfi yaşıyor.

Facadekinos (cephe sineması) olarak adlandırılan etkinlikte, yerel bir işletme tarafından filmlerden önce mahalle sakinlerine ücretsiz patlamış mısır dağıtılıyor.

Windowflicks ekibinin bir üyesi, küçük bir banyoda küvetin kenarında oturup ekipmanı film projeksiyonu için hazırlıyor.

Bir başka ekip üyesi de evin pencerelerine büyük hoparlörleri kurarak sesi tüm komşuların duymasını sağlıyor.

İşte Berlin'de pencerelerden sinema keyfi manzaraları...

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