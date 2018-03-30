Berlin'de Tarkan rüzgarı

Megastar Tarkan, “fizy Tarkan Konserleri” turnesinin açılışını Berlin’de verdiği muhteşem konserle yaptı. Sekiz konserlik maratonun ilk konserinde Megastar enerjisi ve muhteşem sahne şovuyla binlerce sevenine unutulmaz bir gece yaşattı. Tarkan, konser serisi kapsamında Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da da sevenleriyle hasret giderecek.
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Megastar Tarkan, Şahmeran Entertainment organizasyonuyla ve SM Production katkılarıyla gerçekleşen turnesine Berlin Max-Schmeling-Halle’de binlerce izleyicinin akın ettiği muhteşem konserle başladı. 7 yıl aranın ardından çıkardığı “10” albümündeki şarkıların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen efsane şarkılarını da seslendiren Megastar’a salonu dolduran binlerce seveni hep bir ağızdan eşlik etti.
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Megastar, “Yolla” şarkısı ile sahneye çıktığı gecede son albümü “10”da yer alan “Beni Çok Sev”, “Her Şey Fani”, “Çok Ağladım”, “Bal Küpü” gibi şarkılarının yanı sıra “Dudu”, “Kış Güneşi”, “Hüp”, “Ölürüm Sana”, “Kuzu Kuzu”, “Öp” gibi çok sevilen şarkılarını da seslendirdi.
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Tarkan Almanya ve Hollanda’da gerçekleşecek konser serisi kapsamında önümüzdeki günlerde Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da da sevenleriyle buluşacak.
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TARKAN ALMANYA TURNESİ KONSER TAKVİMİ
31 Mart 2018, Cumartesi ... Schleyer Halle Stuttgart 1 Nisan 2018, Pazar ... Frankfurt – Jahrhunderthalle 6 Nisan 2018, Cuma: Rotterdam - Ahoy Music Halle
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7 Nisan 2018, Cumartesi ... Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle 8 Nisan 2018, Pazar ... Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle 14 Nisan 2018, Cumartesi ... Munih - Zenith Halle 29 Nisan 2018, Pazar ... Hamburg - Barclaycard Arena