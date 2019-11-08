Beverly Hills, 90210 yeniden çevrimiyle hayal kırıklığı yarattı

90’lı yılların fenomen gençlik dizisi Beverly Hills, 90210 (BH90210), Ağustos 2019’da aynı kadroyla yeniden yayınlanmaya başladı. Ancak diziyi yayınlayan Fox kanalı, dizinin ikinci sezonunun olmayacağını duyurdu.
1990 ile 2000 yılları arasında yayınlanan gençlik dizisinin yeniden çevrimi sadece altı bölüm sürdü. Beklenen ilgiyi görmeyen dizinin devamının çekilmemesi kararı alındı.
BH90210 dizisi, 90’lı yıllardaki kadrosunu oluşturan Brian Austin Green, Gabrielle Carteris, Jason Priestley, Jennie Garth, Tori Spelling, Ian Ziering ve Shannen Doherty ile birlikte çekilmişti.
Yeniden çevrimin senarist ve yapımcılığını, Tori Spelling’in So Notorious dizisinde çalışan Mike Chessler ve Chris Alberghini üstlendi.
Amerikan gençlik dizisi, yayınlandığı ilk yıllarda tüm dünyada büyük ilgi görmüş, dizinin başrol oyuncuları giyim şekilleri ve saç modelleriyle genç seyircilerini etkilemişti.