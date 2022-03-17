Beyazperdenin 127 yıllık tarihi sergileniyor

Antepli, koleksiyon parçalarını bulabilmek için birçok yere gittiğini, çok zaman ve para harcadığını belirterek şunları söyledi:

"Bize koleksiyon parçalarını öneriyorlar, hediye ediyorlar ya da satıyorlar. Ben de müzayedelerden, bit pazarlarından ya da yurt dışından alıyorum. Çok zaman, çok para harcamışımdır. Çok eski parçalar da var, animasyon objeleri de. Bazen satın almak isteyenler oluyor ama satmak istemem, fiyat bile konuşmam."