Beyazperdenin zarif yüzü Audrey Hepburn doğum gününde anılıyor

Sinemanın gelmiş geçmiş en güzel yüzlerinden biri olan Audrey Hepburn, aynı zamanda zarafetiyle de tanınıyordu. Özellikle 60'lı yıllarda ağzında uzun sigaralığı, başında eşarplı görüntüleriyle zihinlere kazınan Hepburn, My Fair Lady, Breakfast at Tiffany's ve Wait Until Dark filmleriyle büyük başarılara imza attı. 4 Mayıs 1929'da doğan Hepburn, doğum gününde anılıyor...

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04.05.2020 - 10:16

Belçika'da Hollandalı bir anne ile İngiliz bir babanın çocuğu olarak 4 Mayıs 1929'da Belçika'da dünyaya gelen Audrey Hepburn, ebeveynlerinin boşanması sonrası annesiyle Nazi işgali altındaki Hollanda'ya taşındı. Zor bir çocukluk geçirmesine rağmen, sinemaya büyük bir ilgi duyan Hepburn'ün hayali oyuncu olmaktı.

Hayallerini gerçekleştiren ve özellikle 60'lı yıllarda ağzında uzun sigaralığı, başında eşarplı görüntüleriyle zihinlere kazınan Hepburn, My Fair Lady, Breakfast at Tiffany's ve Wait Until Dark filmleriyle büyük başarılara imza attı.

Sinemanın gelmiş geçmiş en güzel yüzlerinden biri olan Audrey Hepburn, aynı zamanda zarafetiyle de tanınıyordu.

1993 yılında İsviçre'de hayatını kaybeden ve mezarı da aynı ülkede bulunan Hepburn, sinema hayatına bir Oscar ödülü ve başka birçok ödül daha eklemeyi başardı.

İşte Hepburn'ün sinema kariyerinden kesitler...

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